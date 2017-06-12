В Забайкалье три реанимобиля направляются к месту крупного ДТП с автобусом

КРАСНОЯРСК, 12 июн — РИА Новости. Три автомобиля реанимации направлены к месту крупного ДТП с автобусом в Забайкалье, еще пять машин "скорой помощи" готовы при необходимости выехать из Читы, сообщили РИА Новости в минздраве Забайкальского края.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус. По уточненным данным минздрава Забайкалья, автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. По последним данным, погибли 11 человек. Как сообщали в Минздраве РФ, ранены порядка 40 человек, состояние 34 оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Один человек находится в коме.

"Три машины реанимации направляются к месту ДТП. Две везут компоненты крови. На месте в больнице решается вопрос, кого отправлять в какие лечебные учреждения. Больницы Читы готовы принять пострадавших. Частично увозим в Бурятию, так как географически это ближе. Еще пять машин "скорой" готовы также к выезду. Местный ДОСААФ готов в случае необходимости предоставить три самолета для эвакуации", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве сообщили, что на месте ДТП работают министр здравоохранения региона и его заместитель.

Минздрав региона сообщает, что в связи с ДТП в понедельник на базе Краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите будет открыт бесплатный прием врача-психотерапевта.

"Три наших специалиста уже уехали в Петровск-Забайкальский, где работают с прибывшими на место трагедии родственниками погибших и пострадавших", — говорится в сообщении.