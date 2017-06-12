В Забайкалье три реанимобиля направляются к месту крупного ДТП с автобусом

КРАСНОЯРСК, 12 июн — РИА Новости. Три автомобиля реанимации направлены к месту крупного ДТП с автобусом в Забайкалье, еще пять машин "скорой помощи" готовы при необходимости выехать из Читы, сообщили РИА Новости в минздраве Забайкальского края.
"Три машины реанимации направляются к месту ДТП. Две везут компоненты крови. На месте в больнице решается вопрос, кого отправлять в какие лечебные учреждения. Больницы Читы готовы принять пострадавших. Частично увозим в Бурятию, так как географически это ближе. Еще пять машин "скорой" готовы также к выезду. Местный ДОСААФ готов в случае необходимости предоставить три самолета для эвакуации", — сказал собеседник агентства.
Минздрав региона сообщает, что в связи с ДТП в понедельник на базе Краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите будет открыт бесплатный прием врача-психотерапевта.
"Три наших специалиста уже уехали в Петровск-Забайкальский, где работают с прибывшими на место трагедии родственниками погибших и пострадавших", — говорится в сообщении.