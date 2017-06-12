Два вертолета перевозят в Бурятию 12 пострадавших в ДТП в Забайкалье

КРАСНОЯРСК, 12 июн — РИА Новости. Два вертолета перевозят в республиканскую больницу Бурятии 12 пострадавших в крупном ДТП с автобусом в Забайкалье, сообщили РИА Новости в минздраве Забайкальского края.

"Вертолеты Ми-8 из Забайкалья вылетели в республиканскую больницу Бурятии. На бортах двух вертолетов 12 человек, пострадавших в ДТП", — сказал собеседник агентства.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус. По уточненным данным Минздрава Забайкалья, он перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. По последним данным, погибли 11 человек. Как сообщали в Минздраве РФ, ранены порядка 40 человек, состояние 34 оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Один человек находится в коме. Ранее сообщалось, что в автобусе ехали паломники.