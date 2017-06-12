Медики рассказали о пострадавших в ДТП в Забайкалье

ИРКУТСК, 12 июн — РИА Новости. Среди пострадавших в ДТП в Забайкалье 30 женщин, четверо мужчин, трое детей, часть пострадавших будут эвакуированы в Читу и Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в центральной районной больнице города Петровск-Забайкальский.
"Среди пострадавших 30 женщин, в основном среднего возраста, около 50 лет, четверо мужчин, трое детей, одна девочка в реанимации. Есть несколько пожилых, 1946-1947 годов рождения", — сообщила начальник отдела ГОЧС центральной районной больницы города Петровск-Забайкальский Ольга Соловьева.
По словам Соловьевой, среди пострадавших есть жители Читы, Краснокаменска, Агинского Бурятского округа Забайкальского края. Также есть жители Иркутской области, один человек из Бурятии.
Ранее сообщалось, что на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус, который перевозил паломников из села Урлук Красночикойского района в Читу. По данным МЧС, в автобусе находился 51 человек. По последним данным, погибли 11 человек.