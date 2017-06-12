Медики рассказали о пострадавших в ДТП в Забайкалье

ДТП с автобусом в Забайкалье (17)

ИРКУТСК, 12 июн — РИА Новости. Среди пострадавших в ДТП в Забайкалье 30 женщин, четверо мужчин, трое детей, часть пострадавших будут эвакуированы в Читу и Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в центральной районной больнице города Петровск-Забайкальский.

"Среди пострадавших 30 женщин, в основном среднего возраста, около 50 лет, четверо мужчин, трое детей, одна девочка в реанимации. Есть несколько пожилых, 1946-1947 годов рождения", — сообщила начальник отдела ГОЧС центральной районной больницы города Петровск-Забайкальский Ольга Соловьева.

"Большинство пострадавших будут эвакуированы в Читу, самые тяжелые — в Улан-Удэ", — добавила она.

По словам Соловьевой, среди пострадавших есть жители Читы, Краснокаменска, Агинского Бурятского округа Забайкальского края. Также есть жители Иркутской области, один человек из Бурятии.

Ранее сообщалось, что на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус, который перевозил паломников из села Урлук Красночикойского района в Читу. По данным МЧС, в автобусе находился 51 человек. По последним данным, погибли 11 человек.