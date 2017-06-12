СК сообщил о девяти погибших женщинах среди 11 жертв ДТП в Забайкалье

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Следователи сообщили о девяти женщинах среди 11 погибших в ДТП с автобусом, перевозившим паломников в Забайкальском крае.

"К настоящему времени известно, что инцидент произошел с автобусом марки KIA GRANBIRD, который съехал на обочину дороги и перевернулся. В результате 10 человек погибли на месте, в том числе девять женщин и один мужчина. Еще один пострадавший скончался при доставлении в больницу. Более 20 человек пострадали в результате ДТП", — сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

Сейчас сотрудники СК продолжают работу на месте аварии, выясняются обстоятельства ДТП. Следователи намерены запросить документы на автобус и маршрут его движения.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус. По данным МЧС, он перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. По последним данным, погибли 11 человек. Как сообщали в Минздраве РФ, ранены порядка 40 человек, состояние 34 оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Ранее сообщалось, что в автобусе ехали паломники.