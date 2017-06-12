Часть пострадавших в ДТП в Забайкалье готовятся к эвакуации в Читу

ИРКУТСК, 12 июн — РИА Новости. Часть пострадавших в ДТП в Забайкалье готовится к эвакуации в Читу, сообщили РИА Новости в центральной районной больнице города Петровск-Забайкальский.

"У нас находятся 37 пострадавших, среди них двое детей. Состояние у всех тяжелое. Черепно-мозговые травмы, переломы трубчатых костей, множественные травмы. Часть пациентов готовится для эвакуации в Читу. Сколько, пока непонятно", — сообщила РИА Новости заместитель главного врача Петровск-Забайкальской центральной районной больницы Ирина Макарова.

Ранее сообщалось, что на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус, который перевозил паломников из села Урлук Красночикойского района в Читу. По данным МЧС, в автобусе находился 51 человек. По последним данным, погибли 11 человек.