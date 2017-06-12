Семь пострадавших уехали с места ДТП в Забайкалье самостоятельно

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Семь человек из числа пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкальском крае покинули место аварии самостоятельно, сообщается на официальном портале Забайкальского края.

"По данным оперативного дежурного службы информации и оповещения, всего пострадал 51 человек, из них 10 погибли на месте, 1 человек погиб во время транспортировки, 33 человека доставлены в ГУЗ "Петровск-Забайкальская ЦРБ" с травмами различной степени тяжести, 7 человек покинули место ДТП самостоятельно", — говорится в сообщении.

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова выразила соболезнования семьям погибших в ДТП и поручила министру здравоохранения Забайкальского края Сергею Давыдову оказать всю необходимую помощь нуждающимся. Сейчас на месте трагедии работает зампредседателя правительства региона Александр Кулаков.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус. По данным МЧС, он перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. Как сообщали в Минздраве РФ, ранены порядка 40 человек, состояние 34 оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.