Санитарная авиация доставит в Читу часть пострадавших в ДТП в Забайкалье

ИРКУТСК, 12 июн — РИА Новости. Борт санитарной авиации прибыл в Петровск-Забайкальский для эвакуации в Читу части пострадавших в ДТП в Забайкалье, сообщили РИА Новости в Петровск-Забайкальской центральной районной больнице.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус. По данным МЧС, он перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. По последним данным, погибли 11 человек. Как сообщали в Минздраве РФ, ранены порядка 40 человек, состояние 34 оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

"Пришли машины и прилетел борт санавиации, чтобы забрать тяжелых. Их сейчас будут грузить", — сообщила начальник отдела ГОЧС центральной районной больницы города Петровск-Забайкальский Ольга Соловьева.

Она уточнила, что пока не известно, сколько человек будут эвакуировать в Читу.

"В Читу доставят часть пострадавших. Речь идет о наиболее тяжелых случаях. В частности, одна женщина и ребенок без сознания", — добавила она.