Санитарная авиация доставит в Читу часть пострадавших в ДТП в Забайкалье

ИРКУТСК, 12 июн — РИА Новости. Борт санитарной авиации прибыл в Петровск-Забайкальский для эвакуации в Читу части пострадавших в ДТП в Забайкалье, сообщили РИА Новости в Петровск-Забайкальской центральной районной больнице.
"Пришли машины и прилетел борт санавиации, чтобы забрать тяжелых. Их сейчас будут грузить", — сообщила начальник отдела ГОЧС центральной районной больницы города Петровск-Забайкальский Ольга Соловьева.
Она уточнила, что пока не известно, сколько человек будут эвакуировать в Читу.
"В Читу доставят часть пострадавших. Речь идет о наиболее тяжелых случаях. В частности, одна женщина и ребенок без сознания", — добавила она.