В Чите пройдет панихида по погибшим в ДТП в Забайкалье

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Панихида по погибшим в ДТП в Забайкалье пройдет в понедельник в женском монастыре поселка Атамановка Читинского района, сообщила пресс-служба главы Забайкальской митрополии.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус. По данным МЧС, он перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. По последним данным, погибли 11 человек. Как сообщали в Минздраве РФ, ранены порядка 40 человек, состояние 34 оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Ранее сообщалось, что в автобусе ехали паломники.

"В женском монастыре поселка Атамановка митрополит Димитрий совершит панихиду по погибшим в ДТП в Петровск-Забайкальском районе. Начало в 12.30. Тринадцатого июня в Казанском кафедральном соборе города Читы митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский совершит заупокойное богослужение в память о погибших. Начало божественной литургии в 8.00. По окончании — панихида", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Читинской епархии.

По данным пресс-службы главы Забайкальской митрополии, в центральной районной больнице Петровска-Забайкальского, куда доставлены пострадавшие, дежурят священники.