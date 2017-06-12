Читинская епархия обещала помочь семьям пострадавших в ДТП в Забайкалье

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Читинская епархия окажет помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП в Забайкалье, говорится в сообщении пресс-службы главы Забайкальской митрополии.

Ранее сообщалось, что в автобусе, который попал в ДТП, ехали паломники после совершения крестного хода в селе Урлук в день памяти иконы Пресвятой Богородицы "Споручница грешных".

"Читинская епархия окажет помощь семьям погибших и пострадавших. Выражаю глубокие соболезнования, молюсь об упокоении усопших и о выздоровлении раненых", — приводит пресс-служба слова митрополита Читинского и Петровск-Забайкальского, главы Забайкальской митрополии Димитрия.

Священники и монашествующие помогали доставать раненых из перевернувшегося автобуса, оказывали психологическую помощь, митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий прибыл на место аварии, говорится в сообщении на сайте Читинской епархии.

"Он рассказал, что как только стало известно о ДТП, из Красного Чикоя и Петровска-Забайкальского приехали священники для оказания помощи. Игумения Ольга (Василькова) — настоятельница женского монастыря в честь Русских Святых — лично доставила несколько раненых в Петровск-Забайкальскую районную больницу", — говорится в сообщении.

Глава Забайкальской митрополии также поблагодарил губернатора Забайкальского края Наталью Жданову за оперативную помощь.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус. По данным МЧС, он перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. По последним данным управления ГОЧС Читы, погибли 11 человек. Как сообщали в Минздраве РФ, ранены порядка 40 человек, состояние 34 оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.