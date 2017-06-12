В Забайкалье количество погибших в ДТП выросло до 11 человек

ИРКУТСК, 12 июн — РИА Новости. Количество погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 11 человек, одна женщина скончалась при доставке в больницу, сообщили РИА Новости в управлении ГОЧС городского округа Чита.

Ранее сообщалось о 10 погибших.

"Одиннадцать человек погибших, одна женщина умерла при доставке в больницу", — сообщила начальник отдела управления ГОЧС городского округа Чита Ольга Соловьева.

Ранее сообщалось, что на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус. По данным МЧС, он перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. По данным Минздрава, порядка 40 человек пострадал, при этом состояние 34 оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.