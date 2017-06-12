В Читу доставили пострадавших в крупном ДТП в Забайкалье

ИРКУТСК, 12 июн — РИА Новости. В больницу Читы доставлены 35 пострадавших в ДТП в Забайкалье, среди них трое детей, сообщили РИА Новости в управлении ГОЧС городского округа Чита.

"Пострадали 35 человек, из них трое детей. В основном тяжелые. Эвакуировали всех. Сейчас прибыла последняя партия", — сообщила начальник отдела управления ГОЧС городского округа Чита Ольга Соловьева.

Ранее сообщалось, что на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус. По данным МЧС, он перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. По данным Минздрава, 10 человек погибли, 41 пострадал, при этом состояние 34 оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.