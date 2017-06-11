В Забайкалье, где опрокинулся автобус, направили группу офицеров МВД

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. МВД России направило группу офицеров в Забайкальский край, где в ДТП с пассажирским автобусом погибли десять человек, еще более 20 пострадали, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус, в нем, по данным УМВД по Забайкальскому краю, находились 50 человек.

"Руководство МВД России направило группу офицеров ведомства в Петровск-Забайкальский район Забайкальского края для выяснения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на 702-м километре автодороги Иркутск-Чита", — сказала она.

По ее словам, сотрудники ГУ ОБДД МВД России будут помогать следственно-оперативной группе в установлении причин происшествия.