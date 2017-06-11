Суд арестовал седьмого фигуранта дела о митинге 26 марта

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы санкционировал арест Алексея Политикова — седьмого обвиняемого в нападении на полицейского на несогласованном митинге 26 марта в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить: избрать в отношении Политикова меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья Елена Ленская.

Политикову предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти).

Срок ареста судья установила до 11 августа. "Политиков является участником неформальной организации, пропагандирующей насильственное изменение государственного строя", — мотивировала свое решение судья.

Следователь в суде напомнил, что обвиняемому грозит до 5 лет заключения. По данным следствия, Политиков "напал на капитана полиции, хватал его за фрагменты одежды, предпринимал попытки повалить на землю, нанес удары в область живота".

"В содеянном он не раскаялся", — пояснил следователь. Он также высказал опасения, что обвиняемый в случае освобождения сможет скрыться "на территории азиатских стран, где неоднократно бывал", или будет склонять свидетелей к даче ложных показаний.

Защита просила судью ограничиться домашним арестом. "Он не скрывался, не препятствовал ходу следствия, к уголовной ответственности привлекается впервые", — отметил адвокат Сергей Бадамшин. По его словам, судебная практика по подобной категории преступления, как правило, не предполагает ареста и последующего наказания в виде заключения в колонии. Политиков — отец трех детей, единственный кормилец в семье и его арест лишит их средств к существованию, отметил защитник.

"Не хочу никого обидеть, но, хоть сотрудники полиции теперь такие легкоранимые, но оказать давление на такого потерпевшего все равно будет трудно: он находится на территории отдела, обучен приемам борьбы и обладает спецсредствами", — добавил адвокат.

Политиков не дает показания, ссылаясь на 51 статью Конституции.

Срок расследования дела о нападении на полицейских на несогласованном митинге продлен до 26 сентября.

Политиков был задержан накануне во время обыска в подмосковном доме у политика Вячеслава Мальцева в рамках дела о нападении на полицейских на несанкционированной акции 26 марта в центре Москвы.