"Роснано" считает арест топ-менеджера компании Горькова необоснованным

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. "Роснано" не обладает сведениями о причинении ущерба корпорации управляющим директором по инвестиционной деятельности АО "Роснано" Андреем Горьковым и считает его заключение под стражу необоснованным, говорится в официальном заявлении компании.

В воскресенье Басманный суд Москвы санкционировал арест Горькова по обвинению в махинациях с деньгами корпорации на 738 миллионов рублей.

"У "Роснано" нет достоверных сведений, подтверждающих причинение Андреем Горьковым какого-либо ущерба компании. Компания считает меру пресечения в виде заключения под стражу необоснованной", — говорится в заявлении.

По версии следствия, Горьков с 2011 по 2013 годы вопреки интересам "Роснано" размещал на постоянной основе деньги корпорации в ООО КБ "Смоленский банк" в размере от 460 миллионов до 740 миллионов рублей под видом расчётно-кассового обслуживания, фактически финансируя его деятельность, считает следствие.

Уголовное дело возбуждено 9 июня 2017 года. Горьков был задержан на следующий день, тогда же следствие предъявило ему обвинение в злоупотреблении полномочиями (статья 201 УК РФ). Вину топ-менеджер отрицает, отмечая, что на момент отзыва лицензии у банка у него не было полномочий распоряжаться деньгами корпорации.

В конце 2014 года банк потерял лицензию, а "Роснано" лишилось более чем 738 миллионов рублей. При этом из банка, как следует из сообщения СК РФ, непосредственно накануне отзыва лицензии были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 миллионов рублей.