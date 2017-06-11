Защита топ-менеджера "Роснано" Горькова намерена обжаловать его арест

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Защита управляющего директора по инвестиционной деятельности АО "Роснано" Андрея Горькова, обвиняемого в махинациях с деньгами корпорации на 738 миллионов рублей, не согласна с его арестом и намерена обжаловать данное решение Басманного суда Москвы, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Дрозда.

Ранее Басманный суд Москвы санкционировал арест Горькова.

"Мы не согласны с решением суда, будем его обжаловать. Подробные комментарии мы пока дать не можем", — сказал адвокат.

По версии следствия, Горьков с 2011 по 2013 годы вопреки интересам "Роснано" размещал на постоянной основе деньги корпорации в ООО КБ "Смоленский банк" в размере от 460 до 740 миллионов рублей под видом расчётно-кассового обслуживания, фактически финансируя его деятельность, считает следствие.

Уголовное дело возбуждено 9 июня 2017 года. Горьков был задержан на следующий день, тогда же следствие предъявило ему обвинение в злоупотреблении полномочиями (статья 201 УК РФ). Вину топ-менеджер отрицает, отмечая, что на момент отзыва лицензии у банка, у него не было полномочий распоряжаться деньгами корпорации.

В конце 2014 года банк потерял лицензию, а "Роснано" лишилось более чем 738 миллионов рублей. При этом из банка, как следует из сообщения СК РФ, непосредственно накануне отзыва лицензии, были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 миллионов рублей.