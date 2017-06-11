Источник сообщил, какое оружие нашли рядом с телом "кратовского стрелка"

Сотрудники полиции стоят в оцеплении на одной из улиц поселка Кратово

Сотрудники полиции стоят в оцеплении на одной из улиц поселка Кратово

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Винтовку Иж-18 и пистолет "Маузер" нашли рядом с телом устроившего стрельбу в подмосковном поселке Кратово, предположительно это оружие он использовал в столкновении с силовиками, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что "кратовский стрелок" был "черным копателем": нелегально выкапывал оружие времен Великой Отечественной войны в подмосковном лесу и модифицировал его. Оружие не состояло на учете.

"Рядом с телом Зенкова нашли винтовку Иж-18 и пистолет "Маузер". Возможно, он вел бой именно из этого оружия", — сказал собеседник агентства.

Житель подмосковного поселка Кратово в субботу вечером из окна своего дома открыл огонь по прохожим, а затем несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. После полуночи "стрелок" был ликвидирован, его жертвами стали четыре человека, еще двое были госпитализированы, в ходе противостояния несколько силовиков получили легкие ранения. Как ранее сообщил РИА Новости источник в правоохранительных службах региона, устроивший стрельбу — бывший сотрудник МЧС по имени Игорь Зенков.