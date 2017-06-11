СК предъявил фигуранту дела о митинге 26 марта официальное обвинение

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Следственный комитет предъявил официальное обвинение седьмому фигуранту дела о нападении на полицейского на несанкционированном митинге 26 марта в центре Москвы, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.

"Алексею Политикову предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти)", — сказал Бадамшин.

Политиков был задержан накануне во время обыска в подмосковном доме у политика Вячеслава Мальцева в рамках дела о нападении на полицейских на несанкционированной акции 26 марта в центре Москвы.

Несанкционированная властями акция прошла 26 марта в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. По данным МВД, были задержаны около 500 человек. Через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом.