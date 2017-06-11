Следователи допросили отца "кратовского стрелка"

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Следователи допросили отца мужчины, устроившего стрельбу в подмосковном поселке Кратово, местонахождение его матери пока не установлено, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Житель подмосковного поселка Кратово в субботу вечером из окна своего дома открыл огонь по прохожим из охотничьего карабина, а затем несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. После полуночи "стрелок" был ликвидирован, его жертвами стали четыре человека, еще двое были госпитализированы, в ходе противостояния несколько силовиков получили легкие ранения. Как ранее сообщил РИА Новости источник в правоохранительных службах региона, устроивший стрельбу — бывший сотрудник МЧС по имени Игорь Зенков.

"Отец мужчины, открывшего накануне стрельбу в подмосковном поселке, допрошен. Кроме того, опрошены местные жители, соседи", — сказал собеседник агентства.

По его словам, мать стрелка, вероятно, проживала вместе с ним, но пока ее судьба не ясна и местонахождение не установлено.

Также источник сообщил, что у стрелка обнаружено орудие времен Великой Отечественной войны, стрельбу он, предположительно, вел из ружья Иж.