Источник рассказал, что могло побудить "кратовского стрелка" открыть огонь

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в подмосковном поселке Кратово, мог продавать оружие, которое находил как "черный копатель", рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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"Зенков мог не только коллекционировать оружие, которое он находил во время раскопок, но и продавать его на черном рынке. Данная версия сейчас прорабатывается", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, проблемы, связанные с этим "бизнесом", могли стать одной из причин, по которой мужчина устроил стрельбу. Источник также сообщил, что у мужчины не было официального разрешения на хранение оружия.
Неделей ранее в Тверской области электрик застрелил из зарегистрированного на его имя карабина девять человек. По данным МВД, он пил в компании малознакомых людей в дачном доме, а когда завязалась ссора — уехал к себе домой, но через некоторое время вернулся с охотничьим ружьем и открыл стрельбу, выжил лишь один человек.