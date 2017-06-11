Источник рассказал, что могло побудить "кратовского стрелка" открыть огонь

Сотрудники аварийно-спасательных служб и центра медицины катастроф дежурят на одной из улиц поселка Кратово

Сотрудники аварийно-спасательных служб и центра медицины катастроф дежурят на одной из улиц поселка Кратово

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в подмосковном поселке Кратово, мог продавать оружие, которое находил как "черный копатель", рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Житель подмосковного поселка Кратово в субботу вечером из окна своего дома открыл огонь по прохожим из охотничьего карабина, а затем несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. После полуночи "стрелка" ликвидировали. Его жертвами стали четыре человека, еще двое госпитализированы, кроме того, во время противостояния несколько силовиков получили легкие ранения. Как ранее сообщил РИА Новости источник в правоохранительных службах региона, устроивший стрельбу — бывший сотрудник МЧС по имени Игорь Зенков.

"Зенков мог не только коллекционировать оружие, которое он находил во время раскопок, но и продавать его на черном рынке. Данная версия сейчас прорабатывается", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, проблемы, связанные с этим "бизнесом", могли стать одной из причин, по которой мужчина устроил стрельбу. Источник также сообщил, что у мужчины не было официального разрешения на хранение оружия.

По предварительным данным, "кратовский стрелок" использовал оружие времен Великой Отечественной войны, которое он незаконно выкапывал в подмосковном лесу и модифицировал, официально не регистрируя.

Неделей ранее в Тверской области электрик застрелил из зарегистрированного на его имя карабина девять человек. По данным МВД, он пил в компании малознакомых людей в дачном доме, а когда завязалась ссора — уехал к себе домой, но через некоторое время вернулся с охотничьим ружьем и открыл стрельбу, выжил лишь один человек.