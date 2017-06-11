Из дома в Новой Москве украли вещи и деньги почти на 18,5 млн рублей

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Неизвестный украл личные вещи, драгоценности и деньги почти на 18,5 миллиона рублей из дома в деревне Кокошкино в Новой Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным полиции, владелец дома обратился с заявлением о краже 9 июня.

"Полицейские прибыли в деревню Кокошкино и установили, что неизвестный, отжав рамку окна на первом этаже дома, проник внутрь, где совершил кражу личных вещей, ювелирных украшений и денег на сумму около 18,428 миллиона рублей", — сказал дежурный офицер.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже. Ведется поиск подозреваемого.