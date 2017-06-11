Защита топ-менеджера "Роснано" просит суд отпустить его под залог

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Защита управляющего директора "Роснано" по инвестиционной деятельности Андрея Горькова предложила суду отпустить его под залог в 50 миллионов рублей взамен заключения под стражу, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.

"Оснований для ареста нет. Предлагаем суду залог в размере 50 миллионов рублей. Залогодатель находится в зале судебного заседания", — сказал адвокат Горькова.

По версии следствия, Горьков с 2011 по 2013 годы вопреки интересам "Роснано" размещал на постоянной основе деньги корпорации в ООО КБ "Смоленский банк" в размере от 460 до 740 миллионов рублей под видом расчётно-кассового обслуживания, фактически финансируя его деятельность, считает следствие.

В конце 2014 года банк потерял лицензию, а "Роснано" лишилось более чем 738 миллионов рублей. При этом из банка, как следует из сообщения СК РФ, непосредственно накануне отзыва лицензии, были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 миллионов рублей.