Следователи осматривают место происшествия в подмосковном Кратово

Сотрудники аварийно-спасательных служб и центра медицины катастроф дежурят на одной из улиц поселка Кратово

Сотрудники аварийно-спасательных служб и центра медицины катастроф дежурят на одной из улиц поселка Кратово

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Следователи продолжают осмотр места происшествия в подмосковном поселке Кратово, где мужчина открыл стрельбу и убил четырех человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России.

В субботу житель подмосковного поселка Кратово, которого соседи называли "тихоней", открыл огонь по прохожим из окна своего дома, а затем несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. После полуночи "стрелок" был ликвидирован, его жертвами стали четыре человека, еще двое госпитализированы.

"В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий с целью выяснения всех обстоятельств преступления, а также причин и условий, которые привели к случившейся трагедии", — сообщили в пресс-службе СК.

Как рассказал источник РИА Новости в экстренных службах региона, разбор завалов сгоревшего дома в поисках улик продолжается; тела каких-либо других погибших и оружие пока не найдены.