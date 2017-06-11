Водитель катера, столкнувшегося с яхтой в Керчи, был пьян

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Водитель катера, столкнувшегося с прогулочной яхтой в Керченском проливе, находился в состоянии алкогольного опьянения; по факту гибели людей возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба крымского управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, при подходе маломерного судна "Солярис" к набережной города Керчи произошло столкновение с промысловым катером "Стелс — 007". В результате столкновения на судне "Солярис" две женщины скончались. На катере "Стелс-007" телесные повреждения получили пассажиры судна, которые доставлены в больницу с повреждениями различной степени тяжести.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

"По результатам медицинского освидетельствования, установлено, что судоводитель катера "Стелс-007" находился в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

На данный момент проведены осмотры места происшествия, допрошены потерпевшие, проведено медицинское освидетельствование судоводителей.

"Задержан судоводитель катера "Стелс-007", решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.

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