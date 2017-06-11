После столкновении судов около Керчи возбудили уголовное дело

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти двух и травмирования восьми человек в результате столкновения маломерного судна с катером в акватории Черного моря вблизи Керчи, сообщает пресс-служба ГСУК СКР по Республике Крым.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления… "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", — говорится в сообщении.

По версии следствия, столкновение маломерного судна "Солярис" катером "Стелс-007" произошло при подходе к набережной города Керчи. В результате столкновения на судне "Солярис" скончались две женщины, пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Следствием также установлено, что судоводитель катера "Стелс-007" находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее источник в экстренных службах республики сообщил РИА Новости, что в результате столкновения двух маломерных судов в акватории Черного моря вблизи Керчи погибли два человека, еще трое госпитализированы.

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