СК просит арестовать директора по инвестиционной деятельности "Роснано"

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Следствие просит Басманный суд Москвы выдать санкцию на арест управляющего директора по инвестиционной деятельности АО "РОСНАНО" Андрея Горькова, задержанного в Москве по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Ходатайство следствия об избрании меры пресечения будет рассмотрено в воскресенье", — сказала она.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, Горьков с 2011 по 2013 годы вопреки интересам "РОСНАНО" размещал на постоянной основе деньги корпорации в ООО КБ "Смоленский банк" в размере от 460 до 740 миллионов рублей под видом расчётно-кассового обслуживания, фактически финансируя его деятельность. Следствие полагает, что он причинил корпорации ущерб в 738 миллионов рублей.