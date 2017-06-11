На Камчатке вода может подняться до опасного уровня, предупредило МЧС

ВЛАДИВОСТОК, 11 июн – РИА Новости. Спасатели предупреждают о значительном подъеме уровня воды в реке Камчатка в регионе, возможен выход воды на пойму, сообщает краевой главк МЧС РФ.

"Согласно данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине дня 12 июня 2017 года на реке Камчатка в районе садово-некоммерческого товарищества "Черёмушки" (Мильковский муниципальный район) уровень воды достигнет неблагоприятной отметки — 640 сантиметров. В последующие сутки рост уровня воды сохранится и составит 7-12 сантиметров. Возможен выход воды на пойму", — говорится в сообщении.

В Мильковском районе работает аэромобильная группировка спасателей на случай угрозы подтопления. Главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендует населению не выходить на берег реки Камчатка и не пытаться пересечь в этот период реку на автомобиле вброд.