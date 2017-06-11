Политика Мальцева отпустили без каких-либо обвинений, сообщил адвокат

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Полиция отпустила из отделения политика Вячеслава Мальцева, у которого прошли обыски в рамках дела о нападении на полицейских на несанкционированной акции 26 марта в центре Москвы, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
"Мальцева отпустили, никаких обвинений против него не выдвинули", — сказал РИА Новости адвокат. Он отметил, что Политиков "остается задержанным".
"Пока у меня нет информации, что сегодня Басманный суд Москвы будет избирать Политикову меру пресечения", — заявил агентству Бадамшин.
Комментариями правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
Ранее Мальцев был на 15 суток арестован за неповиновение полиции на несанкционированной акции 26 марта в центре Москвы. Его также попытались допросить по этому делу в качестве свидетеля, но он отказался давать показания. Согласно материалам суда, политик в ходе несанкционированной акции, двигаясь в составе колонны, "стал вырываться, отталкивать сотрудников полиции, чем проявил отказ в выполнении требования полиции".