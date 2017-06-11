Соседи "кратовского стрелка" рассказали, что он был "тихоней"

КРАТОВО (Московская область), 11 июн — РИА Новости. Соседи "кратовского стрелка" рассказали РИА Новости, что тот был "тихоней" и обычно вел себя спокойно.
"Он тихоня был. Ни детей, никого. Жил с матерью, мать лежала давно. Вроде как больная. Забитый был человек, я его лично не знал, несколько раз видел — и всё", — сказал собеседник агентства.
"Вроде как он в Чечне воевал", — сказал мужчина.
Стоявший рядом пожилой человек, слышавший беседу, сказал, что Зенков в Чечне не воевал, вёл себя "тихо и спокойно" и понятной причины, которая объяснила бы его поступки в субботу, нет.