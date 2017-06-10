В Кратово стянуты дополнительные силы полиции и Росгвардии

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Дополнительные силы полиции и Росгвардии стянуты к месту спецоперации в подмосковном Кратово, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Через зону оцепления проехали два грузовика: один военный, другой полицейский. Проехал также бронированный автомобиль "Тигр" Росгвардии.

В ГУМВД по Московской области ранее сообщили, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в поселке Кратово Раменского района. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Неделей ранее в Тверской области электрик застрелил из зарегистрированного на его имя ружья девять человек.

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