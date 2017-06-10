МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Дом подозреваемого в стрельбе в подмосковном Кратово полностью сгорел, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Как ранее сообщалось, у дома подозреваемого в стрельбе в ходе штурма загорелась крыша.

"Дом практически сгорел полностью, догорает", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области ранее сообщили, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в поселке Кратово Раменского района. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

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