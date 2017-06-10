Криминалисты осматривают место происшествия в Кратово

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Криминалисты и следователи приступили к осмотру места происшествия в подмосковном Кратово, где мужчина устроил стрельбу по прохожим, в результате которой погибли четыре человека, сообщается на сайте Следственного комитета.

"В настоящее время следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия, возле домовладения были обнаружены тела еще трех человек. Количество пострадавших будет уточняться", — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области ранее сообщили, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в поселке Кратово Раменского района. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что бойцы Росгвардии и полицейские начали штурм дома. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". В настоящее время идет спецоперация по задержанию подозреваемого.

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