В подмосковном Кратово дом стрелка горит по всей площади

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Дом в подмосковном Кратово, где забаррикадировался стрелявший по людям мужчина, после штурма горит по всей площади, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Дом горит по всей площади, пожарные подразделения пока не допускают на территорию спецоперации", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области ранее сообщили, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в поселке Кратово Раменского района. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что бойцы Росгвардии и полицейские начали штурм дома.

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