На месте ЧП в Кратово, где мужчина открыл стрельбу. Прямая трансляция

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В субботу вечером житель деревни Кратово Раменского района Подмосковья забаррикадировался в своем доме и стал стрелять по людям из окна. Трое пострадавших в результате стрельбы были госпитализированы, одна из них впоследствии скончалась в больнице. Возбуждено дело об убийстве.

На место прибыли бойцы Росгвардии и полиция, чтобы начать штурм дома. Силовики долгое время не могли войти внутрь, потому что стрелок, предположительно, был вооружен гранатой. Затем он сбежал из дома в лес. Правоохранители прочесывают местность.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области рассказали, что подозреваемый, мужчина 1967 года рождения, вел огонь из охотничьего ружья.

Первое #видео с места перестрелки в Кратово, где погибли несколько человек, а нападавший забаррикадировался в доме https://t.co/kBNphrY9Vq — НТВ (@ntvru) 10 июня 2017 г.

​