В результате стрельбы в Кратово погибли, предположительно, два человека

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Два человека остаются на участке дома в Кратово, с территории которого мужчина открыл стрельбу, в настоящее время проверяется, живы они или нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Пресс-служба ГУМВД по Московской области сообщала, что мужчина в подмосковном поселке открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья. По данным СК РФ, ранены три человека.

"По оперативным данным, на территории дома, на прилегающем к нему участке, находятся два человека. Возможно, они мертвы, но данные в настоящий момент проверяются", — сказал собеседник агентства.

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