В результате стрельбы в Кратово погибли, предположительно, два человека

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Два человека остаются на участке дома в Кратово, с территории которого мужчина открыл стрельбу, в настоящее время проверяется, живы они или нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Пресс-служба ГУМВД по Московской области сообщала, что мужчина в подмосковном поселке открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья. По данным СК РФ, ранены три человека.
"По оперативным данным, на территории дома, на прилегающем к нему участке, находятся два человека. Возможно, они мертвы, но данные в настоящий момент проверяются", — сказал собеседник агентства.
Первое видео из подмосковного Кратово, где неизвестный расстрелял людей #Кратово #стрельба #полицияhttps://t.co/ckWXedV6QC pic.twitter.com/VSDNwt6L7B— Пятый канал Новости (@5tv) 10 июня 2017 г.