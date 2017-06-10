Заброшенные дачи в Бурятии загорелись из-за самодельного мангала

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Пожар на территории заброшенного садового товарищества в Бурятии возник после того, как двое решили развести костер в самодельном мангале, сообщила пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России.

На территории заброшенного садового товарищества загорелись хозяйственные постройки на площади 5 тысяч квадратных метров. Возгорание было локализовано.

"Вопреки особому противопожарному режиму и запрету на проведение любых огневых работ мужчина и женщина развели костер на самодельном мангале из кирпичей. По сухой траве огонь быстро распространился на соседние участки и перешел на лесной массив, вследствие чего пострадало 40 надворных строений", — говорится в сообщении.

Дознаватели МЧС обнаружили на месте пожара женщину, которую доставили в районное отделение полиции. Мужчина сбежал с места происшествия, однако позже был задержан.