В подмосковный поселок, где мужчина стрелял по людям, выехали следователи

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Следователи выехали на место происшествия в подмосковный поселок, где мужчина забаррикадировался в доме и открыл стрельбу, сообщила в субботу РИА Новости старший помощник подмосковного главка СК России Елена Фокина.
Как сообщил ранее РИА Новости источник в правоохранительных органах Подмосковья, в деревне Кратово Раменского района мужчина забаррикадировался в своем доме, а затем из окна открыл стрельбу по людям.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека. На место происшествия прибыла полиция и бригады медиков.