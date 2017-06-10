В подмосковный поселок, где мужчина стрелял по людям, выехали следователи

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Следователи выехали на место происшествия в подмосковный поселок, где мужчина забаррикадировался в доме и открыл стрельбу, сообщила в субботу РИА Новости старший помощник подмосковного главка СК России Елена Фокина.

"Следственная группа выехала на место", — сказала она.

Как сообщил ранее РИА Новости источник в правоохранительных органах Подмосковья, в деревне Кратово Раменского района мужчина забаррикадировался в своем доме, а затем из окна открыл стрельбу по людям.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека. На место происшествия прибыла полиция и бригады медиков.