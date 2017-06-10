Дети, которых в Приморье сбил локомотив, ходили по путям, сообщает ДВЖД

ВЛАДИВОСТОК, 10 июн — РИА Новости. Четверо детей, которых сбил локомотив в Приморье, ходили по железнодорожным путям в неположенном месте, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

Ранее сообщалось, что локомотив сбил детей на железнодорожном перегоне в Надеждинском районе Приморского края: три ребенка погибли, один был серьезно травмирован.

"Причиной происшествия стало грубое нарушение пострадавшими правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, а именно, хождение по путям в неустановленном месте и отсутствие контроля со стороны взрослых", — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, инцидент произошел в субботу в 19.48 по местному времени (12.48 мск) между станциями Амурский залив и Надеждинская в Приморье.

"Машинист применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния наезда избежать не удалось", — сообщает пресс-служба.

По информации ДВЖД, по предварительным данным, детям 10-13 лет, два мальчика и девочка погибли на месте, еще одна девочка госпитализирована с тяжелыми травмами.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности и движения железнодорожного транспорта.