Спасатели подготовились к обрушившейся на Крым непогоде

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские спасатели сформировали 21 оперативную группу для предотвращения чрезвычайных происшествий, связанных с неблагоприятными погодными условиями, сообщает крымское управление МЧС РФ.
"На базе главного управления сформирована 21 оперативная группа… Вся спасательная техника готова к реагированию на любые чрезвычайные происшествия и действиям по предназначению", — говорится в сообщении.
По информации спасателей, кроме Симферополя из-за сильного ливня подтопленными также оказалась часть жилых домов в Феодосии.
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Сильный ливень затопил Симферополь https://t.co/qIdiVXSgtn pic.twitter.com/q5tr94f6Gl— Новости Украины (@24todaynetua) 10 июня 2017 г.