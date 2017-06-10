Спасатели подготовились к обрушившейся на Крым непогоде

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские спасатели сформировали 21 оперативную группу для предотвращения чрезвычайных происшествий, связанных с неблагоприятными погодными условиями, сообщает крымское управление МЧС РФ.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение: прогнозируются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 20-25 метров в секунду.

"На базе главного управления сформирована 21 оперативная группа… Вся спасательная техника готова к реагированию на любые чрезвычайные происшествия и действиям по предназначению", — говорится в сообщении.

По информации спасателей, кроме Симферополя из-за сильного ливня подтопленными также оказалась часть жилых домов в Феодосии.

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