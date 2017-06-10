Под Владимиром завели дело после смерти пациента в подвале больницы

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено во Владимирской области после того, как пациент ушел из палаты и, умерев в подвале больницы, пролежал там три месяца, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить медиков этой больницы после того, как на одном из федеральных каналов показали сюжет на эту тему. Как сообщили СМИ, ни дежурный врач, ни медсестры не видели момент ухода пациента, а сам факт исчезновения мужчины выявили лишь на следующий день и не сообщили своевременно о произошедшем в правоохранительные органы. Также ранее по факту смерти мужчины органами управления СК по Владимирской области была проведена проверка и вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти 39-летнего Сергея Макарова в помещении государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области "Киржачская районная больница" по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)", — сказала Петренко.

По версии следствия, в середине сентября прошлого года 39-летний мужчина был госпитализирован с диагнозом "пневмония", врач назначил ему лечение, пациенту незамедлительно провели курс неотложных процедур. На следующий день соседи по палате сообщили персоналу, что Макаров самостоятельно покинул больницу, родственники мужчины сообщили о его исчезновении в органы внутренних дел, затем проводились поисковые мероприятия. Лишь в середине декабря тело Макарова без признаков насильственной смерти было обнаружено в подвале техническим сотрудником клиники.

Во время расследования уголовного дела следователи оценят достаточность и полноту поисковых мероприятий полиции, а также действия должностных лиц больницы.