В Омской области двое мужчин убили краснокнижных птиц ради шашлыка

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Два жителя Омской области убили несколько редких птиц в сельском зоопарке, сообщается на сайте областного УМВД.

Инцидент произошел в поселке Большеречье. Злоумышленники ночью проникли в зоопарк и свернули шеи кудрявому пеликану, даурскому журавлю и цесарке обыкновенной. Первые две птицы внесены в Красную книгу России.

Правоохранители выяснили, что к преступлению причастны двое мужчин 20 и 22 лет, которые уже привлекались к уголовной ответственности. Сейчас им грозит до двух лет лишения свободы по статье "Жестокое обращение с животными".

Как сообщает местный портал "Вечерний Омск", молодые люди были сильно пьяны. Из убитых птиц они собирались сделать шашлык.

"Однако ощипывать птиц ни один из них не захотел, и оба направились в местную шашлычную, нашли здесь около 20 килограммов готового шашлыка, украли его, часть съели", — сообщили изданию в УМВД по Омской области. В связи с этим уголовное дело возбуждено и по статье "Кража".