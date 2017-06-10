Сильный ливень подтопил часть Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Сильный ливень, обрушившийся на Симферополь в субботу, привел к подтоплению некоторых улиц и площади у железнодорожного вокзала, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации города Александр Овдиенко.
Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение о сильных дождях, грозах, граде и шквалистом ветре до 20-25 метров в секунду.
"Пока информации о серьезных происшествиях не поступало. Есть места подтопления, это несколько улиц и частный сектор. Вода уже спала. Улицы практически все свободны", — сказал Овдиенко.
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При этом вице-мэр подчеркнул, что большое скопление воды также образовалось на площади перед железнодорожным вокзалом из-за отсутствия там эффективной системы ливневок.
ЖД вокзал #Симферополь pic.twitter.com/k4ekRPuCxs— Арвид (@arvidOS) 10 июня 2017 г.
"Вокзал в целом подтапливает постоянно, но с учетом того, что дождь прошел интенсивный, сегодня его подтопило сильно. Вода уже спала. Троллейбус там один попал в зону сильного подтопления, но был эвакуирован вместе с пассажирами своевременно", — подчеркнул Овдиенко.
При этом симферопольцы публиковали во время дождя в соцсетях фотографии с машинами, наполовину погруженными в воду, упавшими деревьями и большими кусками асфальта на проезжей части.
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