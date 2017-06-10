Сильный ливень подтопил часть Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Сильный ливень, обрушившийся на Симферополь в субботу, привел к подтоплению некоторых улиц и площади у железнодорожного вокзала, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации города Александр Овдиенко.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение о сильных дождях, грозах, граде и шквалистом ветре до 20-25 метров в секунду.

"Пока информации о серьезных происшествиях не поступало. Есть места подтопления, это несколько улиц и частный сектор. Вода уже спала. Улицы практически все свободны", — сказал Овдиенко.

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При этом вице-мэр подчеркнул, что большое скопление воды также образовалось на площади перед железнодорожным вокзалом из-за отсутствия там эффективной системы ливневок.

​"Вокзал в целом подтапливает постоянно, но с учетом того, что дождь прошел интенсивный, сегодня его подтопило сильно. Вода уже спала. Троллейбус там один попал в зону сильного подтопления, но был эвакуирован вместе с пассажирами своевременно", — подчеркнул Овдиенко.

По его словам, дежурные службы продолжают бороться с последствиями непогоды, в том числе расчищая некоторые дороги от намытого гравия и откачивая воду из подвалов домов.

При этом симферопольцы публиковали во время дождя в соцсетях фотографии с машинами, наполовину погруженными в воду, упавшими деревьями и большими кусками асфальта на проезжей части.