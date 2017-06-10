Пожар в бизнес-центре на Крымском валу в Москве ликвидировали

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Пожар в бизнес-центре на Крымском валу в Москве ликвидирован, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.

Ранее сообщалось о пожаре по адресу: Крымский вал, дом 3.

"В 16.09 ликвидировали. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник в экстренных службах столицы сообщил, что у здания горел внешний фасад. "Пожар распространился по внешнему фасаду пятиэтажного здания с первого по пятый этажи на площади 80 квадратных метров", — сказал собеседник агентства. По его словам, бизнес-центр на момент пожара не работал.