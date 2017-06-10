В Чугуевском районе в Приморье сняли введенный после паводка режим ЧС

ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Режим ЧС снят в Чугуевском районе Приморья, где ранее из-за паводка были частично подтоплены 7 сел, сообщает краевой главк МЧС РФ.

Режим ЧС местного уровня вводился в семи селах Чугуевского района Приморья, где из-за прошедших ливней были подмыты дороги, подтоплены 25 подворий и нарушено транспортное сообщение с одним селом. Людей оттуда не эвакуировали, в села завезены продукты и топливо для дизельной электростанции. Ранее спасатели сообщили, что вода ушла из четырех сел района. В четверг ремонтные бригады начали починку дорог и моста.

"В настоящее время вода ушла со всех подтопленных огородов и придомовых участков в населённых пунктах Чугуевского района… Ремонтные работы по восстановлению моста через реку Извилинка полностью завершены. Возможен проезд всех видов транспорта без ограничения. Автомобильное сообщение Извилинка — Берёзовка восстановлено", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, подтопленных дорог нет. На заседании КЧС Чугуевского муниципального района режим "Чрезвычайная ситуация" снят.