В Чугуевском районе в Приморье сняли введенный после паводка режим ЧС

ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Режим ЧС снят в Чугуевском районе Приморья, где ранее из-за паводка были частично подтоплены 7 сел, сообщает краевой главк МЧС РФ.
"В настоящее время вода ушла со всех подтопленных огородов и придомовых участков в населённых пунктах Чугуевского района… Ремонтные работы по восстановлению моста через реку Извилинка полностью завершены. Возможен проезд всех видов транспорта без ограничения. Автомобильное сообщение Извилинка — Берёзовка восстановлено", — говорится в сообщении.
По данным МЧС, подтопленных дорог нет. На заседании КЧС Чугуевского муниципального района режим "Чрезвычайная ситуация" снят.