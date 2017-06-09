Полиция опровергла сообщения о взрыве в жилом доме на юго-западе Москвы

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В столичной полиции опровергли сообщения о взрыве в доме на юго-западе Москвы.

Ранее в СМИ появилась информация, что в одном из домов на Южнобутовской улице произошел взрыв и начался пожар после того, как мужчина бросил гранату и выпрыгнул из окна.

"Информация о якобы взрыве в жилом доме на Южнобутовской улице не соответствует действительности", — сказал РИА Новости дежурный офицер столичного главка МВД.

По словам представителя ГУМВД, вместе с тем полицейские проверяют обстоятельства получения мужчиной травм, характерных для падения с большой высоты.