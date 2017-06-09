В Петербурге возбудили уголовное дело из-за сошедшего с рельсов поезда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту схода трех вагонов электрички с рельсов в Курортном районе Санкт-Петербурга, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным следствия, 8 июня электропоезд из 8 вагонов отправился от Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в поселок Кирилловское.

"Примерно в 22.30 электропоезд, в котором находилось не менее 50 пассажиров, проследовав выходной светофор станции "Белоостров" на запрещающий сигнал светофора, автоматически активировал сбрасывающий остряк, предназначенный для предотвращения самопроизвольного выхода подвижного состава на главные пути. В результате срабатывания сбрасывающего остряка произошел сход с рельс трех головных вагонов", — говорится в сообщении.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

В сообщении отмечается, при оказании услуги по перевозке пассажиров на электропоезде "перевозчиком и владельцем инфраструктур не обеспечена безопасность пассажиров, при этом создана реальная угроза жизни и здоровью граждан, обусловленная возможным сходом всех вагонов, их опрокидыванием, что, могло привести к травмированию, а также гибели пассажиров".

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.