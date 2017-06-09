Стоматологу, удалившей пациентке 22 здоровых зуба, предъявили обвинение

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Врачу-стоматологу, которая, по данным следствия, удалила жительнице Санкт-Петербурга 22 здоровых зуба, предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщает городское СУСК РФ.

Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении учредителя одной из коммерческих структур и 40-летней врача-стоматолога в Петербурге, удалившей пациентке 22 здоровых зуба. Частный врач получила за свои услуги более 843 тысяч рублей.

"В настоящее время подозреваемой предъявлено обвинение в том, что она в 2014 году в одном домов, расположенном во Фрунзенском районе, ввела в заблуждение 43-летнюю местную жительницу относительно объема оказания стоматологических услуг, в результате чего удалила последней 22 здоровых зуба, установив "мосты" ненадлежащего качества, получив от потерпевшей более 843 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Также проверяется информация о том, что она совершила ряд аналогичных преступлений.