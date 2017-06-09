В Петерубрге осудили медиков, забывших простыню в животе у роженицы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Мировой суд в Петербурге в пятницу приговорил к двум годам ограничения свободы медиков клиники акушерства и гинекологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова, оставивших хирургическую простыню в животе у роженицы, сообщает пресс-служба горсуда.

По версии следствия, в ноябре 2015 года в клинику поступила жительница города с излитием околоплодных вод и регулярными схватками. Пациентке было сделано кесарево сечение. Эту операцию провела бригада медиков с участием акушера-гинеколога Мариам Аракелян и операционной медсестры Галины Шломиной.

"Мировой судья судебного участка № 154 огласила приговор в отношении Аракелян и Шломиной, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ, и им назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на два с половиной года", — говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Петербурга сообщала, что потерпевшая, очнувшись в реанимационном отделении, обратила внимание на то, что размер ее живота после операции визуально не уменьшился, кроме того, в брюшной полости чувствовались резкие режущие боли, на которые она обращала внимание медиков. Однако пациентке диагностировали лишь незначительное скопление жидкости в брюшной полости и после проведения ряда медицинских процедур, на двенадцатые сутки после операции, молодая мать была выписана домой в удовлетворительном состоянии.

Как отмечала прокуратура, из-за плохого самочувствия женщина впоследствии была доставлена скорой помощью в Военно-медицинскую академию, где ее прооперировали 15 декабря, на 25-е сутки после родов. По данным прокуратуры, во время операции из брюшной полости женщины врачи достали хирургическую пеленку размером 84 на 117 сантиметров, которая попала туда при кесаревом сечении и в извлечении которой не убедилась врач Аракелян. На завершающей стадии операции медицинская сестра Шломина сообщила бригаде врачей, что счет инструментария, шовного и перевязочного материала, лекарственных средств верен, не обратив внимания на отсутствие одной хирургической пеленки, установило надзорное ведомство.

Ранее сообщалось об увольнении медиков. Они признаны виновными в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до четырех лет ограничения свободы.