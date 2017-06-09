Суд арестовал шестого участника несанкционированной акции в Москве

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал шестого фигуранта дела о несанкционированной акции в Москве 26 марта Дмитрия Борисова, обвиняемого в применении насилия в отношении представителей власти, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить: избрать в отношении Борисова меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья Наталия Дударь.

Как полагает следствие, 26 марта в ходе несанкционированного митинга Борисов нанес два удара ногой по голове сотруднику полиции, находившемуся при исполнении должностных обязанностей.

Несанкционированная властями акция прошла 26 марта в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. По данным МВД, были задержаны около 500 человек. Через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом.