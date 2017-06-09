Дело лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" рассмотрят в особом порядке

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Дело лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева рассмотрят в особом порядке — без изучения доказательств и допроса свидетелей, сообщил РИА Новости его адвокат Руслан Коблев.

"Выполнено условие досудебного соглашения, дело рассмотрят в особом порядке", — сказал Коблев.

По его словам, таким образом, Аникееву назначат наказание не более 2,5 года лишения свободы.

"В случае особого порядка ему грозит не более половины от максимального срока — не более двух с половиной лет", — сказал защитник.

Адвокат считает, что дело рассмотрит Мосгорсуд, поскольку в нем содержатся секретные материалы, а районные суды не имеют доступа к таким документам.

Дело Аникеева выделено в отдельное производство, поскольку он признал свою вину и раскаялся в содеянном. К уголовной ответственности также привлечены члены хакерской группы — Константин Тепляков и Александр Филинов.

Лидеру "Шалтай-Болтая" предъявлено обвинение в окончательной редакции по взлому почты шести человек, в том числе Елены Морозовой из группы "Сумма", Евгения Кислякова, работавшего в Сбербанке, Натальи Тимаковой (пресс-секретарь премьер-министра РФ), Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко (работает в администрации президента), а также помощника президента Андрея Белоусова.

При этом Тимакова и Прокопенко не были признаны потерпевшими по делу.

Аникеев отрицает контакты с ФСБ и политический характер деятельности группы, целью которой, по его словам, была свобода информации и свобода в интернете. Аникеев также отрицает шантаж людей, у которых они взламывали почту.