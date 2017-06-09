В Москве потушили пожар на складе у Киевской площади

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар на складе у площади Киевского, информация о пострадавших не поступала, сообщает столичный главк МЧС.

По данным ведомства, информация о возгорании по адресу площадь Киевского вокзала, 7 поступила в полдень пятницы. Ранее сообщалось о локализации пожара.

"Прибывшие пожарно-спасательные подразделения незамедлительно приступили к и тушению пожара в отдельно стоящем кирпичном здании на площади 100 квадратных метров. Благодаря грамотному руководству и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 13 часов 45 минут пожар был локализован, а в 14 часов 42 — ликвидирован", — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о пострадавших не поступала. К тушению был привлечён пожарный поезд РЖД, 78 спасателей и 24 единицы техники. Передвижная лаборатория ГУМЧС России по Москве в районе пожара проводит замеры воздуха на предмет превышения ПДК.

В ведомстве просят москвичей в связи с возгоранием в данном районе выбирать пути объезда, чтобы не создавать помех прибывающей и работающей пожарно-спасательной технике.